My Hero Academia 364: l'importanza delle azioni dei Pro Heroes per le nuove generazioni

La guerra che Heroes e Villains stanno combattendo nell’atto finale di My Hero Academia non ha eguali nell’opera per la brutalità con cui Kohei Horikoshi ha rappresentato alcune scene, e per il coinvolgimento emotivo che queste generano nei lettori. Gli Heroes sono in svantaggio su ogni fronte, potrebbero aver perso un elemento fondamentale.

Intitolato “Perché esercitiamo il potere” il capitolo 364, disponibile sulla piattaforma MangaPlus, si apre con delle tavole che rivelano ai lettori come All For One abbia usato il potere della piccola Eri per raggiungere i propri obiettivi. Una rapida transizione ci mostra il vero volto del Villain, che non esita a seminare nuovamente terrore e distruzione del campo di battaglia, appropriandosi dei Quirk e dei vestiti degli Heroes sul suo cammino.

Endeavor è duramente provato, e rimane sorpreso di fronte all’improvviso ringiovanimento dell’avversario. Nonostante la fatica provata, Hawks continua a resistere, e di fronte alle fila di Heroes, decimate dalla guerra, All For One dichiara di voler minare il futuro del mondo intero. Intanto alla Casa Bianca, Agpar chiede nuovamente aiuto al presidente degli Stati Uniti d’America, soffermandosi sull’importanza degli insegnamenti che gli adulti devono dare ai giovani.

Il capitolo si conclude con Edgeshot che si avvicina all’inerme Bakugo affermando di diventare il suo cuore.