My Hero Academia 364, è polemica sugli spoiler: la mossa dell'autore divide i fan

Per un autore uccidere uno dei propri personaggi, in particolare uno, se non il più amato dai fan, è un azione che comporta due distinte reazioni. Se da una parte questo viene denotato come un atto di grande coraggio, dall’altra scatena le ire del fandom. A essere finito nel ciclone è Horikoshi di My Hero Academia: scopriamo cosa succede in rete.

Nell’atto conclusivo di My Hero Academia impervia la battaglia finale tra Heroes e Villain, uno scontro senza pietà che ridefinirà la società giapponese. In questi ultimi capitoli l’attenzione è rivolta sul campo di battaglia di Tomura Shigaraki/All For One, il leader degli antagonisti che sta dimostrando la sua onnipotenza.

A causa di risvolti imprevisti, colui che avrebbe dovuto affrontarlo aiutato dai suoi compagni, Izuku Midoriya, è assente dalla scena e a prendere il ruolo che sarebbe dovuto essere il suo è stato Katsuki Bakugo. Tuttavia, nonostante i suoi continui progressi, Dynamight non può competere al pari di Quirk come All For One e One For All e viene impietosamente sconfitto.

In My Hero Academia 363 viene confermato il suo decesso: Bakugo è morto, il personaggio più amato dai fan dell’opera non c’è più. In realtà, questa pare essere solamente una trovata momentanea dell’autore. Negli spoiler di My Hero Academia 364 vediamo uno dei Pro Heroes sacrificarsi per cercare di tenere in vita il ragazzo.

Questa possibile resurrezione ha scatenato un ciclone sui social. La community è divisa tra chi non vede l’ora del ritorno in azione di Kacchan e chi, invece, trova questa possibilità come un passo falso del mangaka. Kohei Horikoshi aveva trovato il coraggio di uccidere il protagonista che più di tutti aveva il favore del pubblico, ma ora sta tornando indietro sui suoi passi.

I fan puntano il dito contro l’autore accusandolo di avere fatto solamente click bait, di essere l’ennesimo mangaka shonen a non avere avuto il coraggio di ammazzare un protagonista. E voi cosa ne pensate della questione e da che parte vi schierate?