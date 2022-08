My Hero Academia 364: un possibile ritorno tra gli Heroes, ma a quale prezzo?

La guerra finale tra Heroes e Villains sta iniziando a seminare le prime vittime. La superiorità dei Villains, dovuta all’impressionante resilienza di All For One e Shigaraki, sta mettendo a dura prova anche i migliori Pro Heroes, e dopo aver mostrato ai lettori la fine di un importante Hero, l'autore sembra voler inscenare un grande sacrificio.

La tavola conclusiva del capitolo 3623 ha lasciato tutti a bocca aperta. Un Katsuki Bakugo, inerme, sdraiato a terra con quella che sembra essere una ferita letale all’altezza del cuore. L’ultimo attacco di Dynamight ha consentito ai Big Three e agli altri di arrivare e contrattaccare Shigaraki, il quale è però riuscito a trafiggere il suo cuore. Ora, mentre All For One assorbe i Quirk degli Heroes a lui circostanti, e Hawks ed Endeavor si preparano, sfiniti, a riaffrontarlo, un altro Pro Hero decide di fare una mossa inaspettata.

Edgeshot, nome in codice di Shinya Kamihara, sceglie infatti di usare il suo Quirk Foldabody trasformarsi nel cuore di Bakugo per riportarlo in vita, e sul campo di battaglia. Discutendo con Beast Jeanist, Edgeshot attiva la tecnica Ninpo: Thousand Sheet Pierce-Zenith, diventando il cuore di Dynamight.

Per finire vi lasciamo alla discussione della community riguardo il momento più importante dell'atto finale di My Hero Academia.