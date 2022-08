My Hero Academia 364: la reazione americana alla grande crisi giapponese

Prima di affrontare la guerra finale contro All For One e Shigaraki, la società giapponese aveva provato a chiedere aiuto. Il mondo aveva però negato ogni richiesta di soccorso, con solamente l'eroina numero uno degli USA che aveva offerto i propri poteri agli Heroes nipponici. Come stanno reagendo gli altri Paesi alla guerra di My Hero Academia?

Gli eroi professionisti hanno da poco affrontato la dolorosa dipartita di Bakugo in My Hero Academia 363, un addio che ha gettato un'ombra oscura sul futuro del Giappone e che ha avvicinato Shigaraki/All For One alla vittoria finale. Su ogni campo di battaglia i Villain stanno riuscendo a prevalere e se dovessero realmente strappare la vittoria non sarà solamente il paese del Sol Levante a cadere in un baratro.

Nonostante sia stato proibito qualsivoglia tipo di aiuto, le organizzazioni di tutto il mondo stanno monitorando attentamente la situazione. Consapevoli del potere incontrastabile ottenuto da Tomura Shigaraki, i governi di tutto il mondo stanno già cercando d'ingraziarsi il favore del Villain.

Mentre i Pro Hero lottano per le nuove generazioni in My Hero Academia 364, il capitolo porta i lettori alla Casa Bianca di Washington D.C., dove il Presidente degli USA afferma che Shigaraki, colui che ha ucciso la loro numero uno, è un nemico che nessuno più può sconfiggere.

Secondo i rapporti delle agenzie governative, il potenziale di Tomura va al di là di qualsiasi altro umano e le nazioni di tutto il mondo stanno lottando tra loro per guadagnare la fiducia dell'erede di All For One.

Con il Giappone che sta per cadere, gli Stati Uniti d'America sono già pronti alla resa. Ma c'è ancora qualcuno che lotta per resistere, Timothy Agpar, comandante dell'esercito americano e spalla più fidata di Star and Stripe. Proprio in ricordo di Cathleen Bate, che si è sacrificata per il bene non solo della sua nazione, ma di tutto il mondo, Agpar continuerà a combattere Shigaraki con tutta le forze a sua disposizione. L'America è finalmente pronta a schierarsi al fianco degli eroi giapponesi oppure è solamente un fuoco di paglia?