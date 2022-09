My Hero Academia 364: il sacrificio di un Pro Hero tra speranza e sofferenza

Kohei Horikoshi ha dimostrato più volte nel corso di My Hero Academia di saper creare scene struggenti mettendo in grave pericolo personaggi molto importanti. Nel corso della guerra finale era inevitabile dover affrontare la perdita di Heroes o Villains, ma stavolta l’autore ha deciso di alimentare la suspense con un sacrificio inaspettato.

Il cuore di Katsuki Bakugo si è fermato. L’ultimo attacco di Dynamight contro Shigaraki è valso la vita al giovane Hero. La tavola che ha chiuso il capitolo 362 ha lasciato i lettori senza parole, eppure, Horikoshi sembra essere disposto a fare un passo indietro decidendo di sacrificare uno dei migliori Pro Hero per far tornare Bakugo in azione.

Infatti, Shinya Kamihara, quinto tra i Pro Heroes e conosciuto col nome in codice di Edgeshot, si reca vicino al corpo inerme di Bakugo, e dopo un’accesa discussione con Best Jeanist, decide di usare il suo Quirk per trasformarsi in una sorta di cuore artificiale per tenere in vita il ragazzo. Una scelta che avrà come conseguenza la morte definitiva di Edgeshot stesso, e che verrà ostacolata in ogni modo da Shigaraki, come è stato anticipato dagli spoiler del capitolo 365 di My Hero Academia, in arrivo domenica 3 settembre su MangaPlus.