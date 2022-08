My Hero Academia 364 spoiler e immagini: il massacro del più forte

La situazione sul campo di battaglia sembra essersi fatta disperata. Dalla situazione di Bakugo in poi, le cose sembrano essere andate a rotoli per la fazione degli eroi. È già da un paio di capitoli di My Hero Academia che Kohei Horikoshi sta facendo davvero penare i suoi protagonisti.

Gli spoiler di My Hero Academia 364 partono con un flashback, una discussione tra All for One e il dottor Kyudai Garaki. Intitolato "Ciò che ti fa usare il tuo potere", questa prima pagina si concentra sul discorso della singolarità dei quirk, a causa del quirk trovato nei proiettili recuperati da Shigaraki. Nel presente, All for One si sta continuando a rigenerare. Tokoyami capisce che ha a che fare col quirk di Eri, mentre il villain scende a terra e inizia ad avvicinarsi ai vari eroi, rubando quirk e vestiti. Il cattivo sta attivando l'abilità di Eri e quindi a breve sparirà, ma è pronto a lasciare tutto nelle mani di Tomura Shigaraki.

A Washington, il generale Aghpar suggerisce al presidente di sfruttare questa possibilità per uccidere Shigaraki, mentre all'esterno ci sono varie rivolte. Ma Shigaraki sembra invincibile e quindi non ci si può gettare in una guerra politica, visto che ora tutti i paesi cercheranno di ingraziarselo. Aghpar risponde che quel mostro non può esistere nel loro futuro e riprende una foto di Star and Stripes da bambina.

Alla Yuei, Edgeshot dice che è troppo presto per arrendersi e usa il suo quirk per entrare nel petto di Bakugo. Nel frattempo, chiede a Mirko e Best Jeanist di trattenere Shigaraki. Best Jeanist sa che non tornerà vivo e, in una vignetta nel passato con Best Jeanist e Edgeshot da ragazzi in classe, finisce il capitolo 364 di My Hero Academia.