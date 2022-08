My Hero Academia 364: l'uomo più pericoloso del mondo a colori grazie ad hexamandle

Gli eventi di My Hero Academia si stanno facendo più turbolenti che mai per il fronte degli eroi che stanno affrontando la minaccia più grande di sempre. Gli ultimi capitoli, in particolar modo, sono stati ricchi di colpi di scena tanto da spostare l'ago della bilancia a favore dei villain.

Il capitolo 363 di My Hero Academia aveva lasciato tutti col fiato sospeso dopo quanto accaduto a Bakugo dopo che l'aspirante Hero aveva provato a dare il tutto per tutto per mettere al tappeto Shigaraki. Lo scorso numero, invece, è stato un vero e proprio massacro con l'ascesa di All For One che ha dato fondo alle proprie risorse dopo il potente attacco di Endeavor.

Proprio l'attuale e pericoloso avversario dell'eroe n°1è tornato nel pieno della sua giovinezza e al massimo dei suoi poteri che lo rendono di fatto un vero e proprio ostacolo apparentemente insormontabile. Il team di Hexamandle ha voluto omaggiare il suo ritorno in pompa magna con una versione a colori della tavola in cui tenta di strappare i poteri di Nejire Hado, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Sempre in fondo alla pagina, inoltre, potete dare un'occhiata ad un'altra pagina a colori ma incentrata su Dabi.

