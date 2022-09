My Hero Academia 365: come funziona il Quirk dietro quella delicata operazione chirurgica?

Non tutto è ancora perduto per quel personaggio. In My Hero Academia capitolo 365 uno dei Pro Heroes ha deciso di giocare un’ultima carta per salvare la sua vita. Ma come funziona il Quirk dietro quella delicata e improvvisata operazione chirurgica?

Come dichiarato da Best Jeanist, il cuore di Katsuki Bakugo ha smesso di battere. Tuttavia, forse c’è ancora una speranza per rivederlo e per far si che tutti i suoi giovani sogni si realizzino. Il ninja hero Edgeshot è deciso a tutto pur di non assistere alla morte di Dynamight.

Non arrendendosi dinanzi nemmeno alla morte, in My Hero Academia 365 Edgeshot decide di provare a rianimare Bakugo. Per far si che questa vera e propria resurrezione si realizzi, il suo Quirk sarà di fondamentale importanza.

Mentre Mirko e Lemillion trattengono Shigaraki, Edgeshot si improvvisa medico e si appresta a operare chirurgicamente Bakugo. Con il Quirk: Foldabody, l’attuale eroe numero 4 della classifica appiattisce e allungo il proprio corpo, così da diventare una specie di sutura chirugica. Addentrandosi nel corpo del ragazzo, Edgeshot ripara i suoi organi interni ed esterni, oltre che fornire assistenza per le funzioni respiratorie e cardiovascolari.

Effettuando un massaggio cardiaco dall’interno, Edgeshot spera che il cuore di Bakugo torni a battere. Tuttavia, in questa delicata operazione potrebbe morire anche lui stesso. Edgeshot non può infatti restare in quella forma per molto tempo e se qualcosa dovesse andare storto ci rimetterebbe anche lui. I morti potrebbe dunque diventare due.