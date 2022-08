My Hero Academia 365 data di uscita e previsioni: un ritorno in extremis?

Si sta parlando molto dell'attuale situazione di Katsuki Bakugo. Mentre la battaglia tra eroi e villain infuria su più fronti, gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno visto molto spesso il ragazzo esplosivo al centro dell'attenzione. È stato però un trauma per molti vedere cosa gli è successo.

Kohei Horikoshi ha deciso di uccidere Bakugo. Un potente colpo di Shigaraki ha preso in pieno il ragazzo, il cui cuore sembra essersi distrutto e, quindi, fermato. Eppure c'è chi non vuole lasciare nulla di intentato, come l'eroe Edgeshot. Sfruttando il suo quirk, è deciso a ridare vita a Bakugo: bisognerà diventare completamente un filo per entrare nel suo corpo e aggiustare tutti i danni portati da Shigaraki, anche se ciò costerà la vita dell'eroe.

L'eredità di Edgeshot è stata affidata a Best Jeanist, e con questo potremo vedere l'inizio dell'operazione per far risorgere Bakugo in My Hero Academia 365. Shigaraki si darà da fare per cercare di fermarlo, ma c'è anche il tempo e lo spazio per trattare qualche altro campo di battaglia. In ogni caso, ci saranno molte sorprese nel manga nel prossimo futuro.

My Hero Academia 365 verrà pubblicato domenica 4 settembre su MangaPlus alle ore 17:00 in varie lingue tra cui l'inglese.