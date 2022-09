My Hero Academia 365: non arrendersi mai, neanche davanti alla morte

La situazione è disperata su ogni campo di battaglia. I villain non demordono e anzi, stanno alzando ancora di più la posta in palio dando fondo a tutte le proprie energie. In questo senso, gli eroi di My Hero Academia stanno perdendo terreno, forza e morale. Ma c'è chi è disposto a rischiare tutto, anche la propria vita.

Il sacrificio di Edgeshot è cominciato: l'eroe è uno dei primi ad apparire in My Hero Academia 365, il nuovo capitolo che spiega il funzionamento del quirk di questo personaggio. Diventando sottilissimo può diventare così piccolo da intrufolarsi nei tessuti del corpo di Bakugo per cucirli dall'interno, anche se l'utilizzo di questa tecnica porterà all'esaurimento della vita di Edgeshot. Shigaraki non ci sta ma davanti ha degli eroi che non mollano.

In particolare è Mirko a dargli del filo da torcere: l'eroina coniglio si scaglia contro di lui con un calcio potentissimo che lo sbilancia. Ma la donna viene poi attaccata e finisce per perdere anche l'altro braccio. È abbastanza per tenerla calma? No, perché Mirko parte alla carica e, grazie all'aiuto di Mirio che blocca la vista a Shigaraki, usa il suo Luna Rush per prendere in pieno il nemico.

Dentro Shigaraki c'è Tenko Shimura che ricorda i suoi genitori e la sua famiglia. Con questi pensieri, si attiva una nuova mutazione del corpo del villain. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.