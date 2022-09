My Hero Academia 365: una nuova perdita in vista per gli Heroes?

La feroce potenza di Tomura Shigaraki rischia di indebolire pesantemente le fila dei protagonisti di My Hero Academia. Nel narrare la guerra finale tra Heroes e Villains, Kohei Horikoshi sta mostrando tutta la tenacia degli eroi, che nonostante siano in netto svantaggio, continuano a rialzarsi e combattere, cercando di prendere più tempo possibile.

La nuova fase della battaglia è stata scandita da una pesante perdita per gli Heroes. Katsuki Bakugo, già gravemente ferito dopo aver affrontato direttamente Shigaraki, ha tentato di fermare il Villain con un ultimo, potente, attacco, subendo a sua volta un colpo letale al cuore. Mentre Best Jeanist ed Edgeshot collaborano per mantenerlo in vita, col sacrificio del Pro Hero Numero 4, la Numero 5, Mirko, si scaglia contro Shigaraki per impedirgli di bloccare l’intervento.

Mirko ha già perso il braccio destro durante lo scontro, e ricordando le parole di Bakugo, è decisa a sacrificarsi per dare tempo ai suoi colleghi di farlo tornare in vita. Attualmente la ragazza è guidata solo da una rabbia cieca, decisa a vendicare l’amico, e a non risparmiare alcun colpo contro Shigaraki, che intanto sta combattendo anche una lotta interna col riemergere del piccolo Tenko Shimura.

Infine, vi lasciamo alle ipotesi su cosa accadrà nel capitolo 366 di My Hero Academia, in arrivo su MangaPlus lunedì 19 settembre 2022.