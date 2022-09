My Hero Academia 365, ricordi dal passato: una spaventosa riunione di famiglia

In questo Atto Finale di My Hero Academia Tomura Shigaraki sta dimostrando quanto brutale sia la sua crescita. Sulle sue mutazioni genetiche, causate dal dottor Garaki e All For One, non ha efficacia nemmeno l'Erasure Quirk di Aizawa. La sua forza mostruosa si sta abbattendo sui Pro Heroes che credevano di averlo intrappolato.

Tomura Shigaraki è ormai preda del pieno controllo di All For One. Corpo e mente sono nelle mani del Simbolo della Paura, che su un altro campo di battaglia sta affrontando Endeavor. Tuttavia, come dimostrato nel capitolo 361 di My Hero Academia, un bambino si sta ribellando all'oppressione di All For One.

All For One è convinto di aver ucciso quel fastidioso essere inutile che cercava di minacciarlo. Quando però in My Hero Academia 365 gli Heroes si oppongono anche alla morte, il signore dei villain esplode dalla rabbia.

Mentre cerca di fermare quell'improvvisata operazione chirurgica sul campo di battaglia, All For One viene colpito da un micidiale calcio di Mirko. Per la prima volta, il corpo di Tomura Shigaraki percepisce dolore. La vista di Best Jeanist ed Edgeshot che tentano di rianimare Bakugo a qualsiasi costo ha cambiato qualcosa in Shigaraki, che invece quando soffriva da bambino non veniva aiutato da nessuno.

Il vortice di emozioni che attanaglia Shigaraki e il dolore causato dal colpo di Mirko, provocano il ritorno di Tenko Shimura, rinchiuso in un angolo remoto e oscuro del suo animo. Questa volta, il bambino non è solo e al suo fianco ci sono gli altri componenti della famiglia Shimura. Ciò, causa un nuovo, spaventoso mutamento nel corpo di Tomura Shigaraki. My Hero Academia è in pausa, e per scoprire cosa accadrà al corpo del villain occorre attendere l'uscita del capitolo 366.