My Hero Academia 365 spoiler e immagini: speranza, massacro e disperazione

Il ritorno di All for One all'apice, la nuova fiammata di Dabi, la forza spropositata di un Tomura Shigaraki capace di mutare: già solo questi elementi sono bastati per mettere in crisi le forze dei protagonisti di My Hero Academia, alle prese con una delle fasi più buie della società non solo giapponese ma mondiale.

Soltanto loro potranno farcela ed è per questo che i più grandi stanno dando la vita, come sta facendo Edgeshot. Negli spoiler di My Hero Acadmeia 365, con le immagini disponibili in basso, l'eroe si è trasformato in un filo per iniziare a operare su Bakugo, così da riportarlo in vita. Best Jeanist è lì vicino, ma Tomura Shigaraki non è di certo intenzionato a lasciarglielo fare. A cercare di bloccarlo è Mirko, l'eroina coniglio che non si arrende e che subisce un altro attacco che la porta a perdere anche l'altro braccio.

Mirko però è ostinata e con tutta la sua forza dà un calcio poderoso a Shigaraki. Dentro il mostruoso villain, il piccolo Tenko Shimura sta andando in crisi. Ricordando tutti i suoi cari, inizia un procedimento per cui dal corpo di Shigaraki iniziano a formarsi alcune persone, concludendo il capitolo. My Hero Academia sarà in pausa la settimana successiva.