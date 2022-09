My Hero Academia 366 data di uscita e teorie: un'operazione riuscita?

La tragedia è dietro l'angolo: ciò che è accaduto a Bakugo ha scioccato tutti, ma c'è chi non si è arreso. Eppure la scelta di Edgeshot sembra nascondere altri problemi. La risposta arriverà soltanto nelle prossime settimane, con il capitolo 366 di My Hero Academia.

Per il momento, la situazione rimane disperata dato che Mirko è gravemente ferita, rimasta senza braccia, poi c'è Best Jeanist che non è di certo al massimo della forma e sta cercando disperatamente di reggersi in piedi. Degli altri eroi professionisti, Edgeshot come detto si sta occupando dell'operazione delicata su Bakugo, mentre i giovani Mirio, Tamaki e Nejire sembrano non potere nulla con le loro attuali abilità.

Insomma, in My Hero Academia 366 potrebbe esserci un'altra debacle. La trasformazione di Shigaraki potrebbe portare alla creazione di fantocci che terranno occupati i pochi heroes ancora in grado di reggersi in piedi. Tutto questo mentre Shigaraki si dirigerà verso il corpo di Bakugo per eliminarlo una volta per tutte, assicurandosi che l'operazione non abbia successo. Considerata la situazione, però, è probabile che il capitolo termini con un cliffhanger con la resurrezione di Bakugo, sempre se Horikoshi non decide di cambiare scenario a sorpresa dopo questa pausa di My Hero Academia.

My Hero Academia 366 verrà pubblicato lunedì 19 settembre su MangaPlus, quindi un giorno dopo gli orari canonici.