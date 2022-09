My Hero Academia 366 e l'eccezionale cliffhanger: è scontro tra due pesi massimi

Sembra passato tantissimo tempo da quando ci fu il primo incontro tra Deku e Shigaraki. Nel primissimo volume di My Hero Academia, i giovani aspiranti eroi furono portati a un campo di allenamento speciale dove potersi esercitare, ma improvvisamente ci fu un'imprevista invasione dei villain. Lì protagonista e antagonista si conobbero.

I due poi si sono visti pochissime altre volte nelle successive saghe di My Hero Academia. La seconda volta fu un incontro fortuito al centro commerciale, mentre la terza è stata l'eccezionale battaglia di Jaku, dove un Deku capace di usare molto di più il One for All si ritrovò contro uno Shigaraki che aveva appena interiorizzato l'All for One.

Nella guerra finale prevista da Horikoshi, Deku doveva affrontare Shigaraki fin da subito. L'intrusione di Toga però ha rallentato i piani, ma il cliffhanger finale di My Hero Academia ha dato modo ai due di incontrarsi faccia a faccia. Mandalay fa spegnere la barriera per quel tempo necessario per permettere a Deku di catapultarsi all'interno del campo di battaglia e sferrare un poderoso destro a Shigaraki in versione difensiva.

È iniziato lo scontro finale di My Hero Academia, il più atteso di tutti, il cui esito non è scontato.