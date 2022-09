My Hero Academia 366: la nuova trasformazione del male

Tomura Shigaraki non è più sé stesso. Lo ha dimostrato nei primi, violenti, scontri della guerra tra Heroes e Villains che ha inaugurato l’atto finale di My Hero Academia. La trasformazione del ragazzo, designato come erede da All For One, sembra ormai essere vicina al completamente, ma cosa ne sarà degli Heroes che cercano di fermarlo?

Se lo scorso appuntamento col manga di Horikoshi si è concluso con una profonda lotta interiore di Shigaraki, duramente colpito da Mirko, il capitolo 366 si apre con una grande rivelazione: il suo corpo stava aspettando di raggiungere la sua forma ottimale per manifestarsi. Nella tavola d’apertura vediamo volti comparire sulla spalla del ragazzo, come a formare una gigantesca mano alla ricerca di distruzione.

I continui attacchi ricevuti dagli Heroes, uniti all’impossibilità di curarsi grazie ad Erasure, e all’instabilità mentale in cui si trova il ragazzo, hanno però finito per incrementare la potenza della sua nuova forma. L’incredibile capacità dell’organismo di Shigaraki di adattarsi ad ogni situazione l’ha infatti portato ad assumere la mostruosa forma apparsa nelle prime tavole del capitolo, e che potete vedere in fondo alla pagina. Cosa ne pensate di questa ulteriore evoluzione del Villain? Ditecelo nei commenti.

Per concludere vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 367 di My Hero Academia, in arrivo domenica 25 settembre su MangaPlus.