My Hero Academia 366: il potere deleterio dell'All For One

Tutti i migliori Heroes sono impegnati a respingere la grande minaccia dei Villains. Nel capitolo 366 di My Hero Academia, mentre Endeavor e Hawks escogitano un piano per respingere All For One, i Big Three della Yuei e altri Pro Heroes tentano in ogni modo di fermare la distruzione di Shigaraki, diventato più potente che mai.

La nuova trasformazione raggiunta dal Villain appare inquietante, e allo stesso tempo è il risultato della profonda tristezza intrinseca del personaggio. Sin da quando era bambino Tenko Shimura ha sofferto a causa dei poteri derivanti dal suo quirk, e ora, avendo ereditato l’All For One, la storia si ripete. Il ragazzo sta combattendo contro sé stesso quando il suo organismo prende le sembianze di una gigantesca mano, formata da volti e dita ammassati.

Descritta come la forma ideale per la situazione in cui si trova, sia fisica che mentale, in realtà, questa trasformazione non fa altro che soffocare il vero Tomura Shigaraki, comprese le sue emozioni, ormai seppellito sotto i suoi stessi poteri, come sottolinea anche il fan @ShadzMangaOnly nel post riportato in calce. E voi cosa ne pensate della nuova “evoluzione” di Shigaraki? Ditecelo come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 367 di My Hero Academia, in arrivo su MangaPlus domenica 25 settembre 2022.