My Hero Academia 367: un aiuto inaspettato nei cieli del Giappone

La potenza distruttiva raggiunta da Tomura Shigaraki sta tenendo sotto scacco l’intero Giappone, e creando confusione e preoccupazione nelle relazioni internazionali. Il coraggioso intervento di Star and Stripe è stato l’unico aiuto concreto arrivato finora dall’estero, ma nel capitolo 367 di My Hero Academia sono emersi novità molto importanti.

La Pro Hero numero uno degli Stati Uniti d’America si è immediatamente recata verso le coste giapponesi non appena ha saputo dell’incombente minaccia di Shigaraki e All For One. Un’azione eroica trasformata in sacrificio. La giovane Cathleen Bate muore di fronte alla sua squadra di piloti, per il potere degenerativo di Shigaraki.

Nella sua corsa per raggiungere i compagni, Deku si è ritrovato di fronte ad alcuni oggetti volanti, che nel capitolo 367 si rivelano essere i piloti americani. Dopo la scomparsa di Star and Stripe, hanno ignorato l’ordine di rientrare da parte del governo americano, e sono rimasti a sorvegliare dall’alto l’area dove si sta consumando la battaglia contro Shigaraki, nella piattaforma volante architettata dagli Heroes.

Grazie a loro Deku riesce a raggiungere prima i propri compagni, e a fare la spettacolare entrata in scena che ha concluso lo scorso capitolo del manga. Un aiuto prezioso quanto inaspettato, che mostra ancora una volta quanto Star and Stripe e i suoi compagni rappresentino il vero eroismo. Diteci cosa ne pensate di questa importante svolta negli eventi nei commenti.