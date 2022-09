My Hero Academia 367 data di uscita e previsioni: il faccia a faccia più atteso

Non c'è soltanto Bakugo in condizioni critiche: negli ultimi capitoli di My Hero Academia, gli eroi hanno sofferto molto. Il campo di battaglia volante ideato per contenere Tomura Shigaraki sembra quasi essere più una tomba per i protagonisti che un modo per fermare il nemico supremo. Mirko sta soffrendo molto, idem Tamaki Amajiki e Nejire Hado.

Best Jeanist sta tentando di resistere con tutte le sue forze, Mirio Togata sta cercando di rallentare quanto possibile Shigaraki così che Edgeshot possa portare la sua operazione al termine. Ma il finale di My Hero Academia 366 ribalta tutto, arriva il faro di speranza per tutta la società giapponese. Il protagonista finalmente è riuscito a tornare nel luogo designato e, con un pugno, rallenta l'avanzata di Tomura Shigaraki.

In My Hero Academia 367 Deku e Shigaraki saranno definitivamente uno di fronte all'altro. Il climax del capitolo 366 non può essere sciupato con cambi di scena che farebbero perdere l'hype per uno degli scontri più attesi di questo arco narrativo finale. Molto probabile però che sarà un soffermarsi molto breve su questa situazione, dato che proprio questo evento potrebbe incentivare un cambio di scena successivo. In questo capitolo, Deku potrebbe osservare la situazione e far partire un flashback con gli ultimi minuti del suo viaggio, per poi lasciare spazio allo scontro tra Uraraka e Toga nelle pagine finali.

My Hero Academia 367 verrà pubblicato domenica 25 settembre su MangaPlus alle ore 17:00 in varie lingue.