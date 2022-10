My Hero Academia 367: un quesito che dà inizio ai giochi finali

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sono incentrati sul teatro di battaglia dove è stato relegato Tomura Shigaraki, che preda di mostruose mutazioni genetiche sta facendo piazza pulita dei suoi avversari. Proprio quando la situazione stava per degenerare nel peggiore dei modi, un fulmine a ciel sereno rimescola le carte in gioco.

In My Hero Academia 366 abbiamo assistito al ritorno di Izuku Midoriya. Il possessore di One For All avrebbe dovuto partecipare al combattimento sulla Fortezza Volante dello U.A. sin dagli inizi, ma venne allontanato da Himiko Toga. Dall’isola di Okuto, ha percorso centinaia di chilometri per riavvicinarsi ai compagni bisognosi di lui. Ma come ha fatto Deku a tornare in così breve tempo?

Le prime pagine di My Hero Academia 367 ci riportano indietro di dieci capitoli attraverso un flashback. Al termine di My Hero Academia 357 Midoriya è stato avvicinato dai jet supersonici che un tempo furono di supporto a Star and Stripes. È dunque grazie al contributo dei caccia statunitensi se Midoriya è potuto arrivare sul campo di battaglia appena in tempo.

Tornati al presente, dopo un primo Smash Izuku si volta verso i suoi amici per chiedere se tutti stiano bene. I suoi occhi però assistono a una scena raccapricciante: Bakugo è morto, Best Jeanist è esausto e Nejire Hado, Suneater e Mirko sono gravemente feriti.

Sconvolto e stuzzicato dalle parole di Shigaraki, Deku esplode in un tumulto di rabbia: One For All prende il possesso del ragazzo. Sommerso dai poteri del Quirk, a far riacquisire la ragione a Midoriya è Lemillion. Finalmente pronto a combattere con il supporto delle Vestigia, Deku chiede a All For One se Shigaraki sia ancora lì con lui. L’obiettivo dell’eroe di My Hero Academia è ancora quello di salvare Tomura.