My Hero Academia 367, rabbia e angoscia: la reazione di quel protagonista

Il teatro di battaglia di Tomura Shigaraki si è trasformato in un incubo per gli Heroes. Sicuri di poter prevalere grazie alle trappole della Fortezza Volante e ai numerosi professionisti di spessore presenti, i protagonisti di My Hero Academia hanno dovuto fare conto con le temibili mutazioni genetiche del Villain.

Nonostante l’assenza di Deku, allontanato da Himiko Toga, gli eroi erano sicuri di poter vincere contro Tomura Shigaraki. I presenti non avevano però tenuto in considerazione quanto terribile fosse il potere in dote alla marionetta di All For One.

Per Shigaraki la Fortezza si era trasformata in un parco giochi dove potersi intrattenere in attesa della sua preda principale. Per gli Heroes, invece, quello scontro si era trasformato in una strenua resistenza in attesa dell’arrivo di quel protagonista.

Ora che Deku è finalmente tornato, in My Hero Academia 367 comincia lo scontro più importante dell’opera. Prima di cominciare, però, Deku si volta per assicurarsi che i suoi amici stiano tutti bene. I suoi occhi, sgranati, osservano una scena più simile a un incubo che alla realtà. Bakugo è a terra, morto, Mirko, Suneater e Nejire Hado sono svenuti e gravemente feriti, mentre Best Jeanist è allo stremo delle sue forze. L’unico ancora in piedi è Lemillion.

A fronte di questo macabro e tragico scenario, Deku reagisce nel modo in cui tutti si aspettavano. Izuku Midoriya esplode dalla rabbia, perdendo totalmente il controllo. Il One For All è straripante e dal corpo del giovane eroe ne fuoriescono totalmente i poteri. Deku è totalmente sovrastato dall’angoscia e dalla rabbia, ma fortunatamente il suo amico Mirio Togata gli permette di riacquistare il senno e prepararsi allo scontro frontale con All For One. Se Izuku cederà ancora all’ira, vittima delle provocazioni di Shigaraki, lo scopriremo solamente all’uscita di My Hero Academia 368.