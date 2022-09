My Hero Academia 367 spoiler e immagini: la furia di Deku!

Bakugo ha combattuto insieme a Best Jeanist, Mirko, i giovani Big Three della Yuei e a tanti altri eroi professionisti contro Shigaraki. Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sono stati dedicati proprio a quel campo di battaglia, il più importante della guerra. La trasformazione di Shigaraki però ha reso le cose impossibili.

Soltanto il ritorno di Deku sembra aver rimesso in sesto la situazione. Negli spoiler di My Hero Academia 367, Kohei Horikoshi racconta di come l'eroe è riuscito a tornare, dopo aver aperto il capitolo con una splendida cover e una pagina a colori doppia su Weekly Shonen Jump. Deku è stato raggiunto dagli aerei militari americani che lo hanno accompagnato velocemente fino al campo di battaglia. Qui è riuscito a entrare nella barriera e a mettere al tappeto Shigaraki, lanciandolo contro la barriera elettromagnetica.

Deku vuole scusarsi per il ritardo con gli altri ma, voltandosi verso il campo di battaglia, vede Bakugo a terra, Best Jeanist sfinito, Mirko, Nejire e Tamaki svenuti. La rabbia monta in Deku che inizia a scatenare tutto il potere del One for All. Il Black Whip esce dal corpo e lo attanaglia tutto, ma Mirio Togata riesce a farlo ragionare. Shigaraki è lì di fronte e sembra annunciare che non ci sarà nessuna speranza per loro, ma il protagonista di My Hero Academia è pronto a sfoderare tutta la sua forza per fermarlo.