My Hero Academia 368: il nuovo asso nella manica degli Heroes

La lotta tra Heroes e Villains ha raggiunto un’intensità preoccupante negli ultimi capitoli di My Hero Academia. Ancora stravolti dall’accesa battaglia tra Shigaraki e i Big 3, i protagonisti si sono ritrovati ad assistere ad un nuovo scontro, il più atteso dell’atto finale del manga, dove sembra essere emersa la nuova carta vincente degli eroi.

Il capitolo 368 si apre con una domanda piuttosto diretta da parte di Deku: “Shigaraki è ancora lì?” chiede il protagonista rivolto all’inquietante ammasso di mani e dita che ha di fronte. Il ragazzo viene mostrato con uno sguardo sofferente e impaurito, ed è Nana Shimura, nonna del Villain, a confermare a Midoriya la presenza di Shigaraki sotto quello strato di caos, rabbia e distruzione.

Deciso ad impedire ad All For One di sopprimere completamente Shigaraki, Midoriya sceglie di utilizzare per la prima volta il Quirk del secondo possessore del One For All. Nelle tavole, riportate nel post in calce, Deku usa Trasmissione per cambiare la velocità dell’avversario, e finirlo con un potente Detroit Smash che occupa la pagina finale del capitolo.

Avere la possibilità di cambiare la velocità del nemico pone in netto vantaggio i protagonisti, ma il corpo di Shigaraki potrebbe trovare un modo per adattarsi alle nuove circostanze e contrastare nuovamente il potere di Deku. E voi cosa ne pensate della rivelazione del Quirk Trasmissione? Ditecelo nei commenti. Per concludere vi lasciamo alle teorie sul capitolo 369 di My Hero Academia.