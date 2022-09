My Hero Academia 368 data di uscita e teorie: quale sarà la prossima battaglia?

La disperazione sembrava aver attanagliato gli eroi che si erano radunati alla fortezza volante. La scuola Yuei è stata trasformata per accogliere Tomura Shigaraki e tenerlo rinchiuso fino alla sua sconfitta, ma le cose non sono andate come pensavano i protagonisti di My Hero Academia. Solo il ritorno di Deku può salvare tutti.

Il primo colpo è stato pesante per Shigaraki a livello fisico, ma chi ha dovuto sopportare di più è stato Deku a livello mentale. Il protagonista ha reso palese tutta la sua rabbia in My Hero Academia 367, dove ha visto Bakugo a terra e gli altri svenuti. Il controllo della rabbia permesso dalle parole di Mirio Togata però fa tornare tutto sui binari giusti, e adesso è il turno della battaglia definitiva tra Deku e Shigaraki.

Non è detto però che in My Hero Academia 368 ci si concentrerà su questo. Kohei Horikoshi potrebbe scegliere di cambiare scenario a causa dei tanti altri campi di battaglia da coprire. Restano infatti da risolvere tante questioni che dovrebbero terminare prima dello scontro tra Deku e Shigaraki. Un esempio su tutti è quello di Toga e Uraraka, abbandonate da tantissimi capitoli. E proprio a loro si potrebbe passare prossimamente.

My Hero Academia 368 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 2 ottobre alle 17:00.