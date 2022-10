My Hero Academia 368: Deku supera All Might, ecco il Detroit Smash più devastante

Mentre nella sesta stagione dell’anime di My Hero Academia si stanno ponendo le bassi per la Guerra di Liberazione per il Paranormale, nel manga Kohei Horikoshi sembra aver accelerato il ritmo dello scontro più atteso dell’atto finale, mostrando la straordinaria potenza raggiunta dal protagonista Izuku Midoriya.

Nel capitolo 368 di My Hero Academia Deku si scaglia contro l’ammasso di mani e dita che ormai ha completamente trasformato Tomura Shigaraki, rendendolo una mostruosità capace di adattarsi ad ogni situazione e attacco esterno. Sfoggiando per la prima volta il potere del secondo possessore del One For All, vale a dire Trasmissione, che gli consente di cambiare la velocità dell’avversario, Midoriya riesce ad assestare una serie di colpi, finendo con uno degli attacchi simbolo della serie: il Detroit Smash ereditato dal grande All Might.

Il livello raggiunto da Deku, unito alla sua determinazione rivolta a salvare i suoi compagni e, se possibile, quanto rimasto di Shigaraki sotto quello strato di confusione e caos, fa scagliare al protagonista il più potente e devastante Detroit Smash della serie, che chiude in una spettacolare tavola il capitolo. E voi cosa ne pensate della potenza del colpo? Credete che possa davvero fermare la trasformazione di Shigaraki? Ditecelo nei commenti.