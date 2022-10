My Hero Academia 368: la marcia in più di Deku nello scontro finale

Si è sentita la mancanza del protagonista di My Hero Academia negli ultimi capitoli. Il suo campo di battaglia designato ha visto l'assenza del suo eroe più forte a causa di Himiko Toga, che è riuscito a ritardarlo. Ma alla fine, sia grazie a un po' di fortuna che a un aiuto insperato, Deku è entrato in battaglia, arrivando dove doveva essere.

L'eroe è infuriato e così, dopo una copertina dedicata a Toru Hagakure, ha inizio My Hero Academia 368. Il protagonista inizia a tenere a bada il One for All e vuole sconfiggere All for One, ma prima chiede se Shigaraki sia ancora lì dentro. Arriva la conferma di Nana Shimura e di Mirio Togata, che avvisano Deku della lotta intestina di personalità del villain. Shigaraki però non si ferma e salta, sbilanciando il campo di battaglia.

Deku però reagisce all'istante con una fusione del Black Whip e del Fa Jin, che crea il Black Chain con cui Shigaraki viene scaraventato via. Come se non bastasse, finalmente entra in azione il quirk del secondo possessore del One for All. Sfruttando le marce, Deku cambia la velocità di Shigaraki e lo colpisce a ripetizione, finendolo poi con un eccezionale Detroit Smash, che scaraventa il nemico al suolo. Basterà questo colpo per fermare il cattivo di My Hero Academia?