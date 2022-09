My Hero Academia 368 spoiler e immagini: il Detroit Smash più potente di sempre

La trasformazione difensiva di Shigaraki sembrava aver tolto ogni speranza a Mirio Togata e agli altri eroi della fortezza volante. Ormai tutto sembrava perduto, quando il protagonista di My Hero Academia ha fatto il suo attesissimo ritorno.

La rabbia di Deku non si è placata completamente con le parole di Mirio Togata e lo vediamo nelle primissime pagine degli spoiler di My Hero Academia 368. Dopo una pagina a colori con la versione completamente visibile di Tooru Hagakure, inizia definitivamente la battaglia tra Midoriya e Shigaraki. Deku è pronto a combattere mentre la manifestazione di Nana Shimura osserva il nemico e quella che sembra la faccia del figlio.

Shigaraki vuole combattere ma Deku lo anticipa sfruttando il quirk del secondo possessore: Gear Shift. Utilizzandolo ha un limite di cinque minuti e può cambiare marce con la trasmissione, modificando la velocità di ciò che tocca. Così inizia a colpire Shigaraki passando dalla seconda marcia alla terza, poi alla quarta "Top" e infine colpisce il suo avversario con un Detroit Smash in quinta marcia "Overdrive". Il colpo è talmente forte da scaraventare Shigaraki al suolo in una doppia pagina che conclude il capitolo 368 di My Hero Academia, le cui immagini sono disponibili nella galleria in basso.