My Hero Academia 369: l'ultima chance è nelle mani di un antagonista inaspettato

L'arrivo sul campo di battaglia di Izuku Midoriya ha dato inizia a quello che è lo scontro più atteso ed epico dell'Atto Finale di My Hero Academia. Deku non è più il ragazzo insicuro e debole dell'inizio della storia. Nel nuovo capitolo dell'opera dimostra di essere l'eroe più forte della Hero Society.

In My Hero Academia 368 Deku mostra finalmente il suo ultimo potere, il Quirk: Transmission ereditato dalla seconda vestigia. Il successivo capitolo dello shonen di Kohei Horikoshi riprende con un salto nel passato, ai tempi bui del secondo, facendoci rivivere i suoi ultimi attimi prima di venire ucciso da All For One. Il Simbolo della Paura ha già sconfitto e ucciso tutti i precedenti eredi di One For All, ma attraverso le sembianze di Deku rivede i suoi vecchi avversari tutti uniti per sconfiggerlo.

Con un Gear Shift, Deku cambia velocità per continuare ad attaccare il villain e colpirlo con un Detroit Smash Quintuplo. Se ai tempi del secondo All For One riteneva il Transmission un Quirk insulso, ora si rende conto che all'interno del One For All questa Unicità si è sviluppata fino a diventare una seria minaccia.

Deku è troppo veloce per gli occhi di All For One, che sebbene provi a intuire la direzione dei prossimi attacchi dello Hero viene ingannato dai suoi continui cambi di marcia. Al Transmission, Deku affianca contemporaneamente tutti i Quirk di One For All, dimostrando di essere ormai pieno padrone del potere che gli venne donato da All Might.

Un nuovo, devastante Smash, distrugge la corazza difensiva di Shigaraki fatta di mani e dita e un buco in pieno petto sembra essere il colpo di grazia per il villain. Tuttavia, All For One è deciso a non arrendersi e vede in Spinner una nuova chance.