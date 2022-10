My Hero Academia 369 data di uscita e teorie: una marcia in più per Deku, ma ora?

Gli aerei americani sono stati forieri di buone notizie. Gli alleati di Star and Stripes hanno fatto il loro per aiutare Deku a raggiungere il campo di battaglia designato: l'arena volante. E ora finalmente in My Hero Academia c'è Deku VS Shigaraki, lo scontro più importante della serie.

La furia di Deku è stata temporaneamente placata dalle parole di Mirio Togata, ma il ragazzo non può di certo dimenticare ciò che ha visto. Tamaki, Nejire, Bakugo, Mirko sono a terra, forse morti o svenuti, Best Jeanist è al limite, tutta la fortezza è in crisi. Una situazione che ha obbligato il protagonista di My Hero Academia a sprigionare tutto il suo potere. E l'ha fatto, perché Deku adesso ha attivato le marce con il Transmission, il quirk del secondo possessore del One for All.

Una scelta che si ripercuoterà anche sugli eventi di My Hero Academia 369. Il prossimo capitolo vedrà le conseguenze del devastante colpo di Deku, un Detroit Smash che Shigaraki ha assorbito in pieno. Il villain però è impossibile che vada al tappeto soltanto con un colpo del genere, quindi la battaglia sarà ancora molto lunga. E proprio il prossimo capitolo potrebbe comporre un altro tassello importante, tenendo in considerazione che Deku ha soltanto cinque minuti di tempo prima di perdere l'effetto del potere e andare incontro a chissà quali conseguenze negative per il suo utilizzo. Difficile che i cinque minuti passeranno, ma ci sarà la possibilità di vedere la resistenza di Shigaraki nel prossimo capitolo.

My Hero Academia 369 verrà pubblicato lunedì 10 ottobre 2022 su MangaPlus.