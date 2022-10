My Hero Academia 369: la furia di Deku, il One for All completamente in azione

L'arrivo di Deku ha completamente ribaltato il campo di battaglia dove era stato rinchiuso Shigaraki. Il protagonista di My Hero Academia ha visto le condizioni dei suoi amici, in particolare le condizioni di Bakugo, ma grazie a Mirio Togata la rabbia non ha preso il sopravvento, bensì una lucida determinazione e voglia di vincere.

È iniziato così lo scontro tra Deku e Shigaraki che ha portato il ragazzo a fare uso di tutti i poteri del One for All. Dopo aver presentato Transmission, My Hero Academia 369 mostra tutte le potenzialità di Deku nelle nuove pagine. Dopo un flashback con All for One che ricorda il quirk del secondo possessore e di quanto fosse debole, riprende la lotta nel presente. Il ragazzo sfoggia in maniera magistrale il suo nuovo quirk cambiando marce a seconda della necessità, ma All for One non vuole farsi trovare impreparato e cerca di rispondere a quei colpi.

Tuttavia Deku reagisce e sfruttando una combinazione di tutti e sei i quirk del One for All, realizza un attacco concatenato che finisce con un quintuplo Detroit Smash che crea un buco nel ventre di Shigaraki. Quest'ultimo però, con la volontà di All for One, sembra attivare qualcosa. In lontananza, Spinner occupa l'ultima vignetta del capitolo di My Hero Academia: la lucertola è completamente trasformata, molto più grossa e selvaggia, e guarda verso l'orizzonte.