My Hero Academia 369 spoiler e immagini: furia e problemi giganteschi

Generazioni di One for All hanno tentato, invano, di sconfiggere All for One. All Might ci era andato vicinissimo, ma senza riuscire a dare il colpo di grazia al suo nemico che, invece, ha iniziato a tessere le fila di un piano molto più vasto, che ha portato all'attuale guerra di My Hero Academia, con Deku contro Shigaraki.

Ora che Deku usa tutti i quirk del One for All, ha assestato un violento colpo a Shigaraki. Gli spoiler con immagini di My Hero Academia 369 partono però con un flashback che raccontano dello scontro tra All for One e il secondo possessore del One for All. Quest'ultimo poteva utilizzare il suo quirk soltanto su oggetti molto piccoli e per un tempo limitato, quindi il villain si chiede come sia possibile che Deku sia in grado di usarlo in maniera così estensiva su oggetti e persone.

Lo scontro intanto continua con Deku che continua a colpire Shigaraki con un quintuplo Detroit Smash. L'ultimo colpo del protagonista però non è forte come i precedenti, e All for One è intenzionato ad approfittarne. Deku però schiva il colpo in arrivo con Smokescreen e Float, usando poi il Black Whip per cambiare la posizione di Shigaraki e riutilizzare il Fa Jin in concatenamento con il One for All, così da colpire in pieno il nemico.

Viene aperto un buco nel petto di Shigaraki, con la fusione della personalità del villain che sembra iniziare a vacillare. Ma All for One ha ancora una carta da giocare: con un urlo sembra attivare qualcosa. Altrove, Spinner diventa gigante e selvaggio, nell'ultima pagina di My Hero Academia 369.