My Hero Academia 370 data di uscita e teorie: si accendono le luci del male

Non si può dare per scontato nulla in una guerra, e gli eroi di My Hero Academia lo stanno provando sulla loro pelle. La fazione guidata da All for One è restia ad arrendersi ed è decisa a percorrere fino in fondo la via di distruzione che ha imboccato ormai da tempo. E il villain principale è colui che non si lascia mettere all'angolo per primo.

Mentre la furia di Deku sta danneggiando sempre di più il corpo di Tomura Shigaraki, quasi completamente fuso con la mente di All for One, il cattivo più forte di My Hero Academia sembra lanciare un urlo. Un urlo che però risveglia alcune luci, con un significato ancora nascosto.

My Hero Academia 370 sarà un capitolo incentrato su qualche altro villain. Horikoshi ha trovato il modo giusto per cambiare campo di battaglia, come si è visto nell'ultima vignetta in cui è apparso Spinner, uno Spinner trasfigurato orribilmente, più forte e grosso, più assetato di sangue e di vittoria. La lucertola sembra aver recepito qualche contatto e quindi da lui potrebbe partire il proprio capitolo. Ma attenzione perché potrebbero entrare in scena anche gli altri generali della League of Villain, coloro che sono più legati a All for One, che potrebbe aver chiesto aiuto proprio a loro, incentivandoli a usare i loro poteri al massimo. Sarà quindi un crocevia importante che porterà al finale di My Hero Academia.

My Hero Academia 370 uscirà il 23 ottobre su MangaPlus a causa di una pausa presa dall'autore.