My Hero Academia 370: discriminazione e sofferenza nel passato di un giovane Hero

Kohei Horikoshi non è nuovo a proporre approfondimenti riguardo il passato di alcuni personaggi nel corso di alcuni degli eventi più concitati e importanti di My Hero Academia Nel raccontare la guerra tra Heroes e Villains, infatti, l’autore ha dedicato una piccola parentesi ad uno studente della Yuei, rivelando dettagli sul suo difficile passato.

La tavola d’apertura del capitolo 370 in cui veniva mostrato un bambino ricoperto di fasce che veniva deriso e offeso da suoi coetanei, ha fatto pensare immediatamente ad un focus dedicato a Spinner, e probabilmente era proprio ciò a cui auspicava l’autore. Tuttavia, nella parte finale viene svelato un importante dettaglio riguardante Shoji, compagno di Midoriya nella classe 1-A.

Già in passato, nel corso di diverse interviste, Horikoshi aveva dichiarato di avere delle sorprese in serbo per il personaggio di Shoji, e nell’ultimo appuntamento col manga le ha finalmente presentate ai lettori. La singolare fisionomia di Shoji ha fatto sì che sin da piccolo venisse visto come un mostro, al quale gli altri bambini tiravano rocce e gli adulti cercavano di mandarlo via, a volte imbracciando anche dei forconi.

La profonda sofferenza provata da Shoji lo rende molto vicino a Spinner, che ha dovuto subire lo stesso trattamento, ma come dimostra l’Hero bisogna trovare la forza di distruggere i pregiudizi nei confronti dei mutanti come loro. Vi ha sorpreso questa rivelazione su Shoji? Ditecelo con un commento qui sotto. Gli spoiler del capitolo 371 hanno già confermato che ci sarà un intenso scontro tra Shoji e Spinner, e per concludere vi lasciamo scoprire chi è il personaggio meno amato dai fan.