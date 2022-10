My Hero Academia 370, è sfida tra mutanti: la grande invasione di Spinner

La furia di Deku ha messo in crisi Tomura Shigaraki e All for One. Il super criminale però non si arrende di certo e, con un suo speciale urlo, sembra aver richiamato l'attenzione degli altri villain di My Hero Academia. E uno di questi, quello che finisce al centro degli eventi, è Spinner.

My Hero Academia 370 è completamente ambientato in città, davanti l'ospedale centrale. Qui c'è un esercito di ben 15000 mutanti, di persone che sono state rigettate dalla società a causa dei quirk animaleschi che li ha tramutati in creature meno umane. Un odio che è proseguito ed è stato alimentato e per questo tutti vogliono la loro vendetta. Gli appena 200 poliziotti ed eroi in zona vengono subito sommersi dalle forze nemiche, troppo numerose nonostante le abilità ridotte.

Ma verso la metà del capitolo di My Hero Academia, inizia un discorso con uno dei leader di quest'armata, che continua a incentivare i suoi a combattere e a lasciare spazio per l'avanzamento di Spinner. La lucertola diventata enorme continua ad essere annebbiata a causa del nuovo quirk ricevuto da All for One, ma sa di dover soltanto distruggere tutto. Uno dei suoi colpi viene però bloccato dall'intervento di Shoji, che sferra un Octo Blow con le sue braccia.

Bloccato, Shoji si trova in difficoltà ma rifiuta di arrendersi, anche perché nell'ospedale ci sono ancora tanti civili. Adesso è il turno del mutante che sta dalla parte degli eroi?