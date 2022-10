My Hero Academia 370 spoiler e immagini: la guerra dei mutanti

I quirk di My Hero Academia donano vari poteri. Talvolta si tratta di capacità di cinesi di vari materiali o elementi, talvolta forti e talvolta deboli. In altre situazioni, c'è un potenziamento del fisico o addirittura una sua mutazione, anche in modi grotteschi. E proprio questi ultimi hanno sofferto molto negli anni.

È per questo che Spinner e i mutanti di My Hero Academia sono in guerra. Questi personaggi sono stati bistratti, e lo rendono molto chiaro negli spoiler di My Hero Academia 370, completamente dedicato a loro. Come si vede dalle immagini disponibili in basso, lo scenario si sposta su Spinner e i suoi alleati, tutti in possesso di un quirk che ha modificato le loro sembianze.

Present Mic attacca l'esercito nemico, mentre Kota lo aiuta a scansare alcuni attacchi pericolosi. Uno dei leader del gruppo inizia un discorso sull'odio che hanno dovuto sopportare lui e gli altri mutanti, mentre Kota e Rocklock finiscono nel bel mezzo della mischia, a rischio. Il finale però vede la rivalsa di Shoji, stavolta senza maschera, che attacca Spinner con un Octopunch. Anche i mutanti protagonisti di My Hero Academia ora entrano in gioco per fermare l'avanzata dei villain. Basterà il nuovo potere di Spinner per continuare la guerra?