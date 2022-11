My Hero Academia 371: il più grande combattimento di Shoji

Nonostante l'apparente bellezza e pace del mondo di My Hero Academia che Kohei Horikoshi ha mostrato nei primi capitoli, nelle vie più oscure e nei villaggi più remoti avvengono ancora gesta infami. Tra criminali e discriminazione, molte persone devono ancora vivere una vita dura, come i mutanti che non abitano nelle grandi città.

Tokoyami e Koda sono nati e cresciuti in una grande città e quindi non hanno dovuto subire discriminazioni. La storia invece è completamente diversa per tante persone con un quirk mutante che si sono presentate all'assalto dell'ospedale centrale sotto il comando di Spinner. Una grande maggioranza di mutanti si è rivolta a questo cattivo per vendicarsi dei torti che hanno subito. Anche dall'altra parte però ci sono persone del genere, come Mezo Shoji.

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno visto questa guerra tra mutanti dove è stato proprio il ragazzo della 1-A a mettersi in gioco. Shoji, vittima come altri di una forte discriminazione quando era piccolo, cosa che ha lasciato impresse vistose cicatrici sia nel corpo che nell'animo, ha deciso di combattere contro Spinner. Il capitolo 371 di My Hero Academia ha visto Shoji sfruttare tutte le sue capacità per preparare un enorme pugno con il quale abbattere il nemico.

Siamo di fronte al più grande e importante combattimento di Mezo Shoji in My Hero Academia, che effetti avrà quel colpo?