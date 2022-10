My Hero Academia 371 data di uscita e previsioni: una battaglia tra ostracizzati

Ogni campo di battaglia in My Hero Academia vede, naturalmente, protagonisti e tattiche completamente diverse. Gli eroi hanno operato una divisione particolare e preparata appositamente per risultare strategicamente utile ai loro fini. Ci sono però delle cose che neanche loro hanno potuto controllare, come il problema di Deku o l'ondata di mutanti.

Proprio questi ultimi sono stati protagonisti degli scorsi capitoli di My Hero Academia. In città, davanti l'ospedale principale, si sono radunati Spinner e i suoi adepti, degli uomini che sono stati ostracizzati dalla società a causa del loro quirk. Sembra infatti che il Giappone, in alcune sue zone rurali, sia molto restio ad avere intorno queste persone con un quirk più animalesco e che cambia quindi i connotati umani.

Ma la guerra di Spinner è stata bloccata da un protagonista inatteso, ovvero Shoji della 1-A. Lo studente della Yuei torna in My Hero Academia 371 con uno scontro con Spinner. Il ragazzo, anche se circondato, cercherà di far valere le proprie ragioni sfoderando magari altre tecniche e collaborando con i pochi eroi rimasti in zona. Il crollo di Spinner è fondamentale per abbattere il morale di questa armata e proprio in questa guerra tra mutanti potrebbe nascondersi la chiave di volta.

My Hero Academia 371 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 30 ottobre alle ore 16:00.