My Hero Academia 371, è sfida tra mostri: chi fermerà quel villain fuori di senno?

L'Atto Finale di My Hero Academia ha puntato i riflettori su una questione che si ripercuote anche sul mondo reale. I mutanti, che nel corso della storia ha subito le angherie della parte razzista della società degli eroi, sono in cerca di vendetta.

Nel tentativo di liberare Kurogiri, All For One ha assoldato migliaia di mutanti spingendoli a credere che questa battaglia fosse per rivendicare i loro diritti. A guidare questo "esercito" è Spinner, che però in seguito ai nuovi poteri ricevuti ha perso completamente il senno. Il villain di My Hero Academia potrebbe avere le ore contate proprio a causa di queste abilità ricevute in dono dal Simbolo della Paura.

In My Hero Acadmeia 370 è cominciato lo scontro tra Spinner e Shoji, che prosegue anche nel successivo capitolo dell'opera shonen di Kohei Horikoshi. Il villain lucertola ha però la mente totalmente annebbiata e non riesce a non pensare ad altro che non siano gli ordini impartiti dal suo boss. L'unico ricordo che ancora pervade la sua mente è il volto di Shigaraki, con cui era solito parlare di videogiochi.

Nel corso della battaglia Spinner sfodera un nuovo Quirk, che ricopre il suo corpo di scaglie difensive. Shoji viene ferito e pare non essere in grado di abbattere il nemico, ma la sua forza di volontà è forte. Dopo aver raccontato la triste storia della sua vita, insieme a Koda si rilancia all'attacco degli antagonisti.