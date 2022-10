My Hero Academia 371 spoiler e immagini: la furia di Shoji e Spinner, è scontro

Il Giappone di My Hero Academia non è bello e pulito come quello che si vedeva nei primi capitoli, con tanta pace e speranza per il futuro. La storia dei villain e gli abbandoni da parte della società hanno fatto notare delle crepe, che sono state acuite dal desiderio dei mutanti di cui si è parlato negli ultimi capitoli del manga.

Ora il campo di battaglia è quello di città, con Spinner e il suo gruppo diretti all'ospedale, ma bloccati da un manipolo di eroi tra i quali figurano anche due dei mutanti della 1-A, intenzionati a fermare i nemici.

Gli spoiler di My Hero Academia 371 fanno proseguire lo scontro tra mutanti di Spinner e Shoji, ma concentrandosi in primis sulle storie di entrambi. Spinner inizia a ricordare il momento in cui ha ricevuto due quirk da All for One, "scaglie" e "rigidità" e ricorda poi un momento con Shigaraki. Questo fa scaturire delle scaglie dalla pelle di Spinner con le quali attacca Shoji, che perde alcune braccia e viene ferito gravemente.

Koda osserva la scena disperandosi, ma poi parte un altro flashback con Shoji. Alla Yuei, Shoji si mostra senza maschera ai suoi compagni di classe e racconta la sua storia, di come sia nato in un villaggio sperduto dove era trattato come un mostro. L'unico momento che ricorda con piacere è il suo salvataggio di una bambina. Sa di sembrare un villain ma continuerà a combattere per cambiare questa concezione.

Intanto, Koda attacca il capo dei villain con uno stormo di uccelli mentre Shoji prepara un pugno gigantesco per attaccare Spinner e terminare la sua marcia, concludendo il capitolo 371 di My Hero Academia.