My Hero Academia 371: una storia d'odio sta per raggiungere l'apice

Un ciclo d'odio molto lungo che ha radici molto solide nella società giapponese, e ciò ha portato a generazioni che sono cresciute nel terrore. I quirk di My Hero Academia infatti hanno portato felicità a molti e infelicità ad altri, come coloro che hanno subito mutazioni importanti. E ciò ha portato all'esercito con Spinner a capo a odiare tutti.

Anche i mutanti villain sono scesi in battaglia per assaltare l'ospedale, con Spinner completamente trasformato rispetto a prima. My Hero Academia 371 fa proseguire questa trasformazione con il geco che, oltre a essere diventato grosso, inizia a far crescere delle scaglie estremamente robuste su tutto il suo corpo. Shoji prende in pieno un colpo perdendo anche un braccio e ricevendo notevoli ferite.

Kota osserva la scena preoccupato, e ricorda la storia di Shoji con un flashback. Shoji è cresciuto in un villaggio lontano ed è sempre stato ostracizzato e picchiato, e ciò lo ha portato anche a mostrare delle cicatrici gravi sul suo corpo e sul viso. Però il momento che ricorda meglio è quello in cui ha salvato una ragazzina, e per questo vuole diventare un eroe per riuscire a far sparire un po' d'odio verso quelli come lui.

Kota così attacca l'altro leader dei mutanti, mettendolo fuori gioco, mentre Shoji si prepara a un colpo da paura nel finale di My Hero Academia capitolo 371.