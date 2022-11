My Hero Academia 372: una chiamata in attesa di risposta

All For One ha sfruttato il risentimento dei mutanti, da sempre mal visti dalla parte razzista della società giapponese di My Hero Academia, per dare vita a una rivoluzione capeggiata da Spinner. A fermare questo moto, che in realtà mira alla liberazione di Kurogiri e non ai diritti dei mutanti, si sono schierati due giovani eroi del Liceo Yuei.

Il capitolo 372 di My Hero Academia si apre con un flashback in cui vediamo Shoji e Koda, informati della situazione dalla donna Volpe, chiedere di potersi schierare in battaglia per fermare la rivoluzione dei mutanti. I due studenti sono evidentemente presi da questa causa che li riguarda in prima persona.

Tornati al presente, riprende la sfida tra mostri di My Hero Academia 371. Shoji lancia il suo colpo finale a Spinner, l'Octo Expansion, che riesce a distruggere le scaglie difensive che ricoprono il corpo del villain lucertola. Dall'altra parte, il risveglio del Quirk di Koda in My Hero Academia 371 porta all'attacco finale Hitchcock Birds, che mette a tacere il villain ragno che alimentava i mutanti.

Present Mic riconosce che i suoi studenti hanno dato il loro meglio e che nonostante l'età sono ben più forti di qualsiasi aspettativa. Tuttavia, Spinner muta nuovamente, diventando ancora più mostruoso e fuori controllo. Con le ultime briciole di ragione che gli restano, prova a motivare i rivoluzionari che fino a poco prima lo seguivano senza paura. Le parole di Shoji hanno però sortito effetto e Spinner si ritrova ormai da solo in battaglia.

Il capitolo 372 dell'opera di Kohei Horikoshi si chiude con Spinner che riesce ad addentrarsi nell'Ospedale Centrale e a fare irruzione nella camera di detenzione di Kurogiri. Nello stesso momento arriva anche Present Mic. All'unisono, l'uno chiama disperato l'amico Shirakumo, mentre l'altro richiama Kurogiri. Quale delle due chiamate troverà risposta? Un indizio ci viene fornito negli spoiler di My Hero Academia 373.