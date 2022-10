My Hero Academia 372 data di uscita e teorie: la fine di un ciclo d'odio?

I mutanti sono un capitolo oscuro per la società di My Hero Academia. Era già stato intravisto una piccolo accenno a questa materia quando Spinner e la League of Villain razziarono la sede di un piccolo gruppo di criminali, una sorta di setta che rifiutava l'esistenza di Spinner in quanto mutante, ovvero umano con un quirk che lo trasforma.

Quest'entità animale che trasforma il corpo ha trasformato anche la mente di molte persone. Infatti, mentre in città c'è più accettazione di queste persone dalle sembianze animalesche, nelle zone rurali la realtà non è questa. Tutto quest'odio accumulato si sta riversando nella guerra dei mutanti che si sta tenendo davanti all'ospedale centrale, con un'armata di mutanti al soldo di All for One e che sta seguendo il tramutato Spinner.

My Hero Academia 372 si occuperà del finale di questa battaglia. Koda si è occupato del mutante aracnoide che faceva da leader, mentre ora Spinner subirò un colpo pesante da Shoji. Proprio da questo si parte, dato che il mutante della Yuei sta preparando un pugno enorme, ma che non è detto possa sfondare le difese di Spinner, che ora oltre a un corpo più grande ha in dotazione delle scaglie durissime. In ogni caso, sembra che la battaglia sembra stia per giungere al termine, anche perché ci sono altre storie di cui occuparsi.

My Hero Academia 372 arriverà il 6 novembre 2022 su MangaPlus alle 16:00.