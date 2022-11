My Hero Academia 372: una furiosa corsa verso l'obiettivo

La battaglia che i mutanti hanno scatenato sta mettendo alle strette gli eroi e i poliziotti, in nettissima inferiorità numerica. In My Hero Academia è diventato chiaro che i villain sono sempre di più e che questo squilibrio può portare la guerra in loro favore. Ma l'attacco di Shoji sembra essere pronto a ribaltare le carte in tavola.

My Hero Academia 372 parte però da un flashback, che mostra un discorso tra Present Mic e Aizawa, interrotto dalle due giovani leve della Yuei. I due ragazzi sono infatti venuti a sapere dalla donna salvata da Deku che i mutanti non erano caduti nella trappola e si stavano dirigendo verso l'edificio dove si trova Kurogiri. Così i due ragazzi chiedono di essere inseriti in quel campo di battaglia.

Nel presente, Shoji usa il suo pugno mentre Koda evoca uno stormo di uccelli grazie a un miglioramento del suo potere. Entrambi i nemici sembrano al tappeto, con Shoji che invoca ancora la fine di questo ciclo d'odio. Spinner però non cede e anzi, dà inizio a una nuova carica con delle parole cariche di rancore e voglia di distruggere tutto.

Ancora trasformato, penetra fin dentro l'ospedale dove c'è un cordone di medici a tentare di bloccare i mutanti, e alcuni si fermano. Spinner continua ad avanzare nei corridoi bui ma è solo: arriva comunque alla sala dove è imprigionato Kurogiri e lo chiama, ma la voce di Present Mic invoca la personalità di Shirakumo.

Come andrà a finire? A chi obbedirà Kurogiri? Non lo scopriremo subito dato che My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.