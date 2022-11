My Hero Academia 372 spoiler e immagini: la forza della distruzione e dell'odio

La lotta su più fronti sta mettendo in crisi gli eroi, in netta inferiorità numerica. E questo si vede principalmente davanti l'ospedale centrale, dove pochi eroi e qualche forza della polizia devono ostacolare e rallentare migliaia di persone con un quirk mutante, gli esodati della società di My Hero Academia.

Le maschere dei mutanti sono cadute negli ultimi capitoli, che hanno visto brillare in particolare Koda e Shoji. I due studenti della 1-A della Yuei ritornano anche negli spoiler di My Hero Academia 372, dove continua lo scontro. Ancora una volta con un breve flashback, vengono rivisti dei momenti con i due ragazzi dagli occhi di Present Mic, che osserva anche la scena nel presente.

Shoji attacca Spinner con un pugno potentissimo, mentre Koda lancia uno stormo di uccelli contro il suo diretto avversario. Il problema però è che Spinner non si arrende e anzi si trasforma ulteriormente facendo fuoriuscire altre scaglie dal suo corpo. La sua forza, la spinta dell'odio e del potere di All for One, lo portano fino all'ospedale, dove un cordone di medici tenta di bloccare l'accesso inutilmente.

Spinner alla fine arriva di fronte a Kurogiri, con un finale che però vede anche il ritorno di Present Mic che inizierà la sua battaglia contro il nemico.