My Hero Academia 373 data di uscita e teorie: pausa e poi gara per Kurogiri

Il Giappone ormai è tutto teatro di battaglia, una battaglia che sancirà la fine della guerra tra gli eroi e i villain. All for One è alla guida della seconda fazione e, nonostante le difficoltà, ha in mente un piano ben preciso che prevede anche l'utilizzo di Spinner, completamente trasformato negli ultimi capitoli di My Hero Academia.

Questa trasformazione gli ha reso possibile resistere al pugno a piena potenza di Shoji, permettendogli quindi di riprendersi e di incitare i suoi compagni per l'invasione. Spinner si è diretto verso l'ospedale, arrivando fino alla sala dove è detenuto Kurogiri, ma da solo. L'unico a seguirlo non è dei suoi, ma è l'eroe Present Mic che è ancora intenzionato a salvare il suo amico. E così, tra due urla, "Kurogiri" e "Shirakumo" devono combattere tra di loro.

Chi vincerà questo scontro in My Hero Academia 373? Indubbiamente però verrà decretata la vittoria di uno dei due animi dell'attuale villain. La vittoria di Shirakumo decreterebbe anche un'altra sconfitta per All for One e quindi per Spinner, che potrebbe essere teletrasportato altrove, lontano da tutti e reso inoffensivo. Dall'altra invece, con un Kurogiri in azione, i villain potrebbero vincere facilmente la guerra. È più probabile però si avveri il primo caso.

Non lo sapremo presto, dato che Kohei Horikoshi si è preso una pausa: My Hero Academia 373 arriverà domenica 20 novembre su MangaPlus.