My Hero Academia 373: l'effetto della voce più forte

La guerra dei mutanti rischia di coinvolgere non soltanto gli eroi e i poliziotti, ma anche i civili. La guida di Spinner però si è rivelata deficitaria, dato che i mutanti si sono fatti scalfire dalle parole di Shoji. Non è bastato però ad arrestare la folle corsa di Spinner verso l'ospedale. Inizia così un'altra battaglia di My Hero Academia.

Fin dall'inizio di My Hero Academia 373 si intuisce che Spinner dovrà affrontare Present Mic per poter raggiungere Kurogiri. Dalla sua parte, invece, l'eroe è convinto di poter risvegliare Shirakumo e che se non dovesse riuscirci sarebbe meglio se questo morisse. La voce di Present Mic colpisce in pieno Spinner, che si accascia al suolo mentre il suo corpo inizia a rimpicciolirsi. Questo mentre fuori i mutanti si fermano e affiancano Shoji, che ha quindi vinto.

L'antagonista ha però ancora un asso nella manica: oltre a una volontà incrollabile, grazie ai ricordi con Shigaraki che l'aveva fatto sentire meno emarginato, ha la mano del suo capo. In un ultimo impeto, riesce così a dire a Kurogiri di difendere Shigaraki mentre gli consegna la mano. Present Mic è lì a osservare la scena, mentre l'ombra nera si risveglia affermando di dover proteggere Tomura. Ma la nebbia è disposta in modo molto particolare.

Chi avrà vinto questa nuova battaglia di My Hero Academia e quali risvolti avrà sulla guerra?