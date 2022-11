My Hero Academia 373, la ribellione mutante ha un nuovo leader

Gli ultimi capitoli dell'arco narrativo finale di My Hero Academia hanno puntato i riflettori sulla ribellione mutante manipolata da All For One. La questione sembra essersi definitivamente chiusa nel capitolo 373 dell'opera di Kohei Horikoshi, ma c'è ancora un punto interrogativo: quel personaggio si risveglia come Shirakumo o Kurogiri?

Il capitolo 373 di My Hero Academia si apre con Shoji che ripensa agli ordini ricevuti da Present Mic. Mentre il professore insegue Spinner all'interno dell'ospedale, lui dovrà occuparsi delle ultime forze della ribellione mutante. Tuttavia, non c'è più bisogno di combattere. I mutanti sembrano essere stati colpiti in pieno dalle parole dell'Hero Octopus e alzano bandiera bianca nonostante i tentativi del villain ragno.

Quando Lock Rock riconosce i meriti di Shoji, che ha soppresso la ribellione con le parole e non con la violenza, la scena si sposta all'interno dell'ospedale, riprendendo esattamente dalla chiamata di My Hero Academia 372. Kurogiri è tuttavia immobile e non ha accolto nessuna delle due richieste.

Con il suo urlo, Present Mic ha messo al tappeto Spinner, che ha ormai definitivamente perso le facoltà motorie e mentali. Un ultimo colpo di reni, scaturito dal ricordo dell'amicizia con Shigaraki, porta Spinner a mettere una delle mani sul volto di Kurogiri. A quel punto sorprendentemente il villain si rialza in piedi affermando di essere al servizio del suo padrone Tomura Shigaraki. Sul suo volto ci sono tuttavia tracce delle fattezze di Oboro Shirakumo. Quale delle due personalità prevarrà all'uscita di My Hero Academia 374?