My Hero Academia 373: la spettacolare cover art dedicata a Kurogiri

L’atto conclusivo di My Hero Academia è costruito attorno alla guerra tra Heroes e Villains, un teatro perfetto per dare spazio a personaggi che necessitano un approfondimento. Tra questi si trova il nomu Kurogiri, che ha un passato molto particolare, e Kohei Horikoshi ha deciso di dedicargli spazio nella narrazione e una magnifica cover art.

Nel corso degli ultimi capitoli i Villain hanno cercato in ogni modo di liberare Kurogiri per portarlo sul campo di battaglia, poiché grazie ai suoi poteri potrebbe avere un enorme vantaggio strategico e cogliere di sorpresa gli Heroes. In particolare Spinner ha tentato di avvicinarsi a Kurogiri e chiedergli di aiutare Shigaraki, ma il Villain è stato raggiunto anche da Present Mic.

Il Pro Hero tenta di parlare col suo vecchio amico Oboro Shirakumo, il cui corpo, dopo essere stato ucciso in battaglia, venne trasformato nel nomu Kurogiri per ordine di All For One. Anticipando la centralità che il personaggio avrà nei prossimi appuntamenti, Kohei Horikoshi ha disegnato la splendida cover art del capitolo 373 che potete vedere nel post in calce.

Nell’illustrazione si nota distintamente il volto di Shirakumo trasmutarsi nell’ammasso di fumo nero e viola caratteristico della forma nomu. Per finire vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 374 di My Hero Academia, e alle ipotesi riguardo il possibile periodo di conclusione del manga.