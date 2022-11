My Hero Academia 373 spoiler e immagini: una nebbia oscura che avvolge la vittoria

Il passato di Shirakumo è legato a doppio filo con quello di Eraserhead e Present Mic, i suoi due compagni di classe alla Yuei con cui formava un terzetto affiatato. Purtroppo però tutto andò storto per il giovane eroe, che si ritrovò sull'orlo della morte prima e nelle grinfie di All for One poi, che generò uno dei cattivi di My Hero Academia.

E adesso proprio lui torna in gioco con gli spoiler di My Hero Academia 373 completi di immagini. Il capitolo si apre con una pagina a colori con uno Shirakumo a metà tra il suo colore bianco umano e la nebbia nera che lo avvolge da quando è diventato Kurogiri. Fuori in città le cose si stanno calmando: le parole di Shoji hanno fatto breccia dato che alcuni mutanti si fermano, nonostante il capo della banda continui a urlare. Sempre più persone abbassano le armi.

La corsa tra Spinner e Present Mic sembra apparentemente vinta da Spinner, che tuttavia viene colpito dall'onda d'urto dell'eroe. Spinner sembra perdere i sensi e si accascia a terra, diventando sempre più piccolo e perdendo l'uso del proprio quirk. Osservando però a terra, nota che è caduta una delle mani di Shigaraki. Present Mic inizia a parlare per tentare di far tornare Shirakumo in sé, ma in un impeto di rabbia Spinner dà la mano di Shigaraki a Kurogiri, che si risveglia.

Il suo obiettivo ora è difendere Tomura Shigaraki, con la nebbia che avvolge quasi tutto il suo volto nuovamente. In My Hero Academia le cose stanno per prendere una piega oscura.