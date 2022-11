My Hero Academia 374: campo di battaglia è in subbuglio, l'odio sconvolge tutto

Non manca molto alla fine di My Hero Academia, manga disegnato da Kohei Horikoshi in corso su Weekly Shonen Jump dal 2014. Ma prima di potersi concludere, deve ovviamente terminare la guerra finale tra eroi e cattivi che ormai sta tenendo banco da diversi mesi sulle pagine della rivista. E le cose non sembrano mettersi bene per i protagonisti.

La chiamata di Kurogiri potrebbe rispondere a uno o all'altro, ma a chi? Lo si scopre in My Hero Academia 374, che inizialmente però si concentra sulle previsioni meteo di Washington. Qui una presentatrice parla però di All for One e di come andrebbe invece ostacolato, cosa che crea il caos in studio. Si passa poi a Kamino dove si è generata una grossa bolla di fuoco a causa del potere devastante di Dabi, che sta continuando a bruciare. Todoroki non riesce più a fermarlo e ormai sono tante le vittime coinvolte.

Dabi decide di lasciar perdere il fratello e di andare da Endeavor a Gunga e inizia a volare, ma all'improvviso viene contattato da Skeptic e avvolto da una nube nera. Sul campo di battaglia volante, Monoma continua a tenere duro mentre dietro il terzetto appare un'altra nube nera dalla quale fuoriesce Present Mic. Infine a Gunga, All for One si congratula con Spinner per la sua vittoria, rivelando di aver inserito un microchip nella mano che ha dato istruzioni a Kurogiri.

Da un portale emerge Dabi pronto ad affrontare Endeavor, mentre da un altro una coppia di Twice. Hawks è subito pronto a ucciderlo, come si evolverà la situazione in My Hero Academia? Il manga sarà in pausa la prossima settimana.